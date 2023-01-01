Замглавы минобрнауки РФ встретился с руководителями вузов-бенефициаров пермского Кампуса Поделиться Твитнуть

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук провёл в Перми встречу с руководителями вузов, являющихся бенефициарами пермского межвузовского Кампуса. Совещание было посвящено реализации флагманского проекта системы высшего образования Пермского края — студенческого Кампуса мирового уровня «Будущее Пармы».

Дмитрий Красильников, руководитель Дирекции Кампуса «Будущее Пармы», доложил о ходе реализации проекта, организации межвузовских лабораторий и взаимодействия с индустриальными партнёрами. Участники совещания также ознакомились с архитектурными и градостроительными решениями объектов Кампуса.

Лариса Лизунова, проректор по образовательной деятельности и информатизации ПГГПУ, рассказала о формировании образовательного паспорта Кампуса. Она сообщила, что сетевые программы будут запущены уже в 2024-2025 годах. В рамках межвузовского взаимодействия планируется реализация 11 совместных образовательных программ магистерского уровня, а также разработка межкампусных элективных модулей и сетевых программ дополнительного образования. Важное значение уделяется также межкампусной кооперации с вузами других регионов.

Андрей Омельчук отметил, что региональная рабочая группа успешно выполняет контрольные точки проекта Кампуса, и рекомендовал акцентировать внимание на запуске сетевых магистерских программ для усиления межвузовского взаимодействия. Он подчеркнул, что объединение лучших компетенций вузов в сетевых магистерских программах Кампуса позволит создать уникальный образовательный продукт и улучшить качество научного капитала участвующих в проекте вузов.

фото из проектной документации

Кампус предусматривает развёртывание 11 лабораторий в пяти направлениях межвузовского учебно-научного взаимодействия. Одна из этих лабораторий, «Здоровье Пармы», будет заниматься исследованиями в области бионики, цифровой медицины и лекарственного конструирования. Лаборатория «Недра Пармы» направлена на цифровизацию отрасли недропользования, «Технологии Пармы» — на разработку новых технологий в машиностроении. Лаборатория «Пространство Пармы» будет заниматься инженерными инфраструктурными решениями, а «Душа Пармы» обеспечит подготовку кадров в сфере образования, воспитания и креативных индустрий. Каждое направление курируется профильными вице-премьерами краевого правительства совместно с представителями пермских вузов.

На сегодняшний день региональная рабочая группа ведёт активную работу по развитию научных и образовательных направлений Кампуса в сотрудничестве с индустриальными партнёрами. Сетевые программы будут расширяться в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Пермского края.

В рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого минобрнауки РФ, в России планируется создать сеть из 25 современных университетских кампусов к 2030 году. Этот проект направлен на привлечение талантливой молодёжи в науку, укрепление вовлечённости профессионального сообщества в решение стратегических вопросов научной сферы, а также на формирование полного представления граждан о достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

В результате отбора заявок на создание кампусов было выбрано 17 проектов, что позволит создать более 70 тыс. мест для подготовки кадров по приоритетным направлениям и увеличить долю обучающихся, занимающихся наукой. Концепции кампусов предусматривают развёртывание открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий, что способствует индивидуальному и командному развитию, а также формированию корпоративной культуры преподавателей, студентов и учёных. Финансирование данного проекта будет осуществляться как за счёт средств федерального и регионального бюджетов, так и за счёт внебюджетных источников.

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