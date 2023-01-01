Лысьвенские тепловые сети проверят трубопроводы отопления с помощью безопасного красителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Лысьвенские тепловые сети Пермского филиала «Т Плюс» проведут плановую проверку тепломагистралей контура отопления с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества — «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство — окрашивание жидкости в ярко-зелёный цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.

В случае использования сетевой окрашенной воды из контура отопления для санитарных нужд — умывания или мытья посуды — возможно окрашивание кожи или посуды! Также с помощью «Уранин-А» проверяется состояние внутридомового оборудования контура отопления.

С 31 ноября проверка начнётся в закрытой системе контура отопления БМК-1, куда входят дома по улицам Орджоникидзе, Суворова, Багратиона, Кутузова, Невского, Пожарского, Минина.

«Уранин-А» наиболее эффективно применяется в отопительном сезоне, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Реагент добавляют в сетевую воду в контуре отопления, строго соблюдая дозировку. Это абсолютно безопасно, что доказывает мировой опыт применения реагента», — отмечает технический директор — главный инженер Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Николай Лысков.

Жители Лысьвы могут обнаружить «зеленую воду» в контуре отопления в период до 07 ноября. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98 или на e-mail uranin@tplusgroup.ru.





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