Новые возможности ИИ В столице Пермского края прошёл окружной хакатон по искусственному интеллекту Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено краевым минсвязи

В Перми с 27 по 29 октября на площадке Morion Digital состоялся седьмой окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение трёх дней профессионалы, начинающие специалисты, студенты и школьники соревновались за призовой фонд 3 млн руб. и разрабатывали решения по пяти задачам на основе ИТ-технологий.

В хакатоне офлайн приняли участие 20 команд (около 80 чел.) и ещё 101 команда — онлайн (416 чел.). Возраст самого старшего участника — 77 лет.

На церемонии открытия мероприятия министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских выступил с приветственным словом. Он отметил, что ИИ стал неотъемлемой частью повседневной жизни людей, его активно задействуют во всех отраслях — не только в науке и технике, но и в гуманитарных дисциплинах, и его применение увеличивается. Также он обратил внимание, что кейсы, поставленные перед участниками, получили свою жизнь из реальных ситуаций, которые требуют эффективного решения.

Пётр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:

— Сегодня мы открыли окружной хакатон, в рамках которого обсуждаем кейсы и возможное развитие искусственного интеллекта в привычных сферах человеческой жизни. Развитие информационных технологий позволяет разрабатывать различные прогнозные модели, позволяющие решать прикладные задачи, — подчеркнул министр. — Хакатон проводится на территории региона уже не первый раз. Пермский край славится своими ИТ-компаниями и специалистами. У нас в регионе ребята получают хорошее образование, поэтому становятся настоящими профессионалами. Специалисты из Пермского края работают во многих федеральных компаниях и имеют там достаточно большой успех.

В своей вступительной речи директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров наглядно продемонстрировал участникам использование искусственного интеллекта, процитировав сгенерированное ChatGPT обращение к участникам хакатона. Продолжая речь уже от себя лично, он подчеркнул: «Один из партнёров хакатона — компания "ЭР-Телеком Холдинг". И как лидер цифровой трансформации, "ЭР-Телеком" создаёт вокруг себя инфраструктуру для технологических предпринимателей, для тех, кто запускает стартапы. Поэтому очень знаково и правильно, что мероприятие сегодня проходит в технопарке Morion Digital».

Александр Мотрич, полномочный представитель президента АО «ЭР-Телеком Холдинг», тоже поприветствовал участников хакатона: «Хакатон — это отличная возможность для молодых специалистов и студентов проявить свой творческий потенциал и показать, на что они способны. Уверен, вы сможете создать интересные и полезные проекты, которые будут способствовать развитию цифровой экономики и повышению качества жизни людей».

Во время хакатона команды в составе трёх-пяти человек решали задачи от компаний-партнёров проекта с применением методов искусственного интеллекта. Кейсы предоставили федеральные ведомства и крупные компании.

Каждая задача оказалась актуальной. Так, МВД России предложило разработать интеллектуальную систему по распознаванию образа огнестрельного оружия наподобие существующей системы распознавания лиц. Это позволит обеспечить дополнительную безопасность в местах массового скопления людей и предотвращать преступления.

Кейс Федеральной службы по аккредитации был посвящён созданию сервиса по безопасности товаров. Данное решение поможет классифицировать продукцию по заданным параметрам, как, например, требования безопасности, методы испытаний, и сформировать рекомендательные отчёты. Чтобы улучшить систему рекомендаций поиска, специалисты ведущего российского видеохостинга Rutube поставили задачу по распознаванию именованных сущностей в названиях и описаниях к видео.

МЧС Прикамья совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Пермской краевой федерацией спортивного программирования предложили на основе данных о произошедших ЧС разработать систему прогнозирования опасностей и рисков в регионе для предупреждения происшествий. Кейс компании ZeBrains при поддержке Правительства Ульяновской области заключался в разработке системы видеоаналитики подсчёта ТБО. Так как процесс сортировки перерабатываемого вторсырья на мусоросортировочных станциях зачастую происходит в полуавтоматическом или ручном режиме, участникам хакатона представилась возможность создать алгоритм подсчёта количества уникальных объектов каждой категории ТБО.

Основатель и генеральный директор ООО «ВР» (резидент технопарка Morion Digital) Виктор Ракшин принял участие в хакатоне уже второй раз. Он рассказал, что успех в соревнованиях приносит не только стремление к победе, но и разработка актуальных решений. Так, его команда участвовала в кейсе по разработке системы видеоаналитики твёрдых отходов. Он объяснил выбор желанием помочь работникам данной сферы, чтобы снизить риски здоровью.

Виктор Ракшин, основатель и генеральный директор ООО «ВР»:

— Первостепенно для меня — это создание идеи, создание нового кластера. На данный момент существует проблема опасных для человека отходов. Наше дело уменьшить риски таким образом, чтобы мы могли проанализировать массу отходов с помощью машинного зрения и тем самым не жертвовать людьми для ручной переработки мусора. И я хочу замотивировать этой идеей своих ребят.

Руководитель компании добавил, что во время рутинной работы люди расслабляются и реже придумывают новые значительные разработки. Именно хакатон даёт возможность команде в экстремальной ситуации, за короткий промежуток времени решить какой-то важный кейс. Мозг начинает работать на все 100%, и участники, сами не осознавая того, начинают генерировать такие идеи, которые решают глобальные проблемы.

Кроме того, соревнования открывают для каждого участника возможность карьерного роста, предоставляют социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям. Инновационные идеи воплощаются в жизнь и получают дальнейшее продвижение, участники нарабатывают профессиональные навыки, а у ребят школьного возраста появляется шанс набрать большую сумму баллов ЕГЭ и поступить в лучшие вузы страны.

Иван Агутенков, руководитель федерального проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»:

— Проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» существует для того, чтобы вовлекать в сферу искусственного интеллекта как можно больше участников и молодых специалистов IT-отрасли, поддерживать развитие кадров для цифровой экономики и технологии в сфере искусственного интеллекта. Мы достаточно качественно выполняем эту задачу, потому что в хакатон вовлекаются не только студенты и профессионалы отрасли, но и школьники. У нас есть ряд примеров, когда школьники занимают призовые и первые места. Они настолько умные, что это очень впечатляет.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что в регионе существует множество возможностей для развития ИТ-специалистов. Краевое правительство уделяет особое внимание образованию и развитию современных навыков.

«Важно, чтобы ребята со школьной скамьи могли получать знания и навыки, востребованные в мире», — отмечал глава Прикамья.

В рамках открытия хакатона 27 октября также состоялась панельная дискуссия «Прорывные новости искусственного интеллекта: потребности, технологии, внедрение». В ней приняли участие представители власти и бизнеса Пермского края. Они обсудили практическое применение технологий ИИ и его современное использование, а также его внедрение в различные сферы деятельности и связанные с этим этические и социальные вопросы.

Ежегодно хакатон проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Организатором является Министерство экономического развития РФ. Ранее соревнования уже проходили в Перми в 2019 и 2021 годах.

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