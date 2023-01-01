Алёна Бронникова

Пермякам предложили придумать новое название остановки «Пермская ярмарка»

Голосование проходит на сайте Госуслуг

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пермская ярмарка

  Архив ИД «Компаньон»

Администрация Перми предложила жителям определить новое наименование остановки общественного транспорта в Мотовилихе, которое сейчас носит название «Пермская ярмарка». Об этом сообщает ВЕТТА.

«Существующее название отсылает к одноимённому выставочному комплексу, действовавшему с 1994 по 2016 год. На сегодняшний день бывшее здание комплекса не используется по прямому назначению. По этой причине остановочный пункт планируется переименовать», — сообщают пермские власти.

Онлайн-голосование организовано на сайте «Госуслуги» до 12 ноября. Пермяки могут придумать новое название или выбрать один из предложенных вариантов: «Нефтяной колледж», «Финансово-экономический колледж», «Улица Патриса Лумумбы». Итоги представят на предстоящем совете по топонимике.


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