Алёна Бронникова Пермякам предложили придумать новое название остановки «Пермская ярмарка» Голосование проходит на сайте Госуслуг Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Перми предложила жителям определить новое наименование остановки общественного транспорта в Мотовилихе, которое сейчас носит название «Пермская ярмарка». Об этом сообщает ВЕТТА.

«Существующее название отсылает к одноимённому выставочному комплексу, действовавшему с 1994 по 2016 год. На сегодняшний день бывшее здание комплекса не используется по прямому назначению. По этой причине остановочный пункт планируется переименовать», — сообщают пермские власти.

Онлайн-голосование организовано на сайте «Госуслуги» до 12 ноября. Пермяки могут придумать новое название или выбрать один из предложенных вариантов: «Нефтяной колледж», «Финансово-экономический колледж», «Улица Патриса Лумумбы». Итоги представят на предстоящем совете по топонимике.





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