Morion Digital вошёл в тройку лучших технопарков России Morion Digital: четыре года в пятёрке лучших Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В IX Национальном рейтинге технопарков Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон Российской Федерации Morion Digital занял третье место. В 2023 году эксперты рассмотрели 113 технопарков страны, выбрали из них 36 лучших и оценили их в соответствии с методологией рейтинга. Лидерами стали технопарк Morion Digital (3-е место), технопарк «Элма» (2-е место), технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» (1-е место). Morion Digital четыре года подряд входит в число лучших технопарков страны, неизменно показывая наивысшую эффективность работы управляющей компании (класс А+).

«Отрадно, что системная и сложная работа, которую мы с командой ведём с 2019 года, высоко ценится профессиональным сообществом и поддерживается Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Последние четыре года Morion Digital прочно удерживает место в ТОП-5 рейтинга. И, конечно же, мы масштабируем этот опыт по России. На очереди технопарки в Саратове, Омске и других городах. Так что ждите, мы идём!» - сказал Оскар Ягафаров, директор технопарка и сети технопарков по модели Morion Digital.

Рейтинг технопарков страны является инструментом определения наиболее привлекательных инфраструктурных площадок для реализации проектов в целях освоения промышленной продукции. Ежегодно экспертный совет, состоящий из представителей органов государственной власти, институтов развития, экспертного и делового сообщества оценивает инфраструктурные площадки страны в порядке их инвестиционной привлекательности.

Методика оценки инвестиционной привлекательности технопарков разработана специалистами АКИТ РФ и ежегодно претерпевает изменения в соответствии с новыми вызовами. Анализе уровня инвестиционной привлекательности технопарков, а также благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвесторов проводится комплексно, по 25 частным показателям, распределённым по шести функциональным блокам: инвестиционная привлекательность региона России; промышленная, научно-техническая, инновационная деятельность резидентов; эффективность деятельности управляющей компании; экосистема технопарка; информационная открытость; глобальные экономические вызовы.

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