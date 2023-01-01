На трассе Пермь—Екатеринбург ввели ограничения для грузовиков и пассажирского транспорта Причина – снегопады и ухудшение видимости Поделиться Твитнуть

Из-за плохой видимости, снегопада и метелей на федеральной трассе Пермь—Екатеринбург 30 октября ввели ограничения в движении грузового и пассажирского транспорта. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Речь идёт об участке с 160 до 352 км трассы Р-242 (Красноуфимский район—Екатеринбург). Для обеспечения безопасности ДПС выставили на данном отрезке дороги дополнительные наряды.

В воскресенье в Свердловской области из-за сильных снегопадов произошло 61 ДТП, три человека погибли, 23 получили травмы.

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