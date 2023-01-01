Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Краевой градсовет утвердил архитектурное решение межвузовского кампуса Строительство планируется на 2024-2026 годы Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта строительства Межвузовского многофункционального студенческого кампуса в Перми

На заседании краевого градостроительного совета 26 октября были представлены и одобрены функциональные и планировочные решения для межвузовского многофункционального студенческого кампуса на правом берегу Камы в Перми. Об этом «Новому компаньону» рассказал заместитель директора ООО «Кампус «Парма» Андрей Колмогоров.

Речь идёт о строительстве студенческого городка, рассчитанного на проживание 5 тыс. студентов, где общая площадь зданий больше 160 тыс. кв. м. В составе кампуса — учебно-лабораторный корпус с технопарком, конгресс-холл с концертным залом, физкультурно-оздоровительный комплекс и комплекс общежитий для студентов и гостиниц для преподавателей, состоящий из шести зданий.

Кампус будет строиться в квадрате, ограниченном улицами Лермонтова и Маршала Жукова, а также двумя пока не названными проектируемыми улицами. Новый мост через Каму будет вести напрямую к кампусу. Общая площадь участка — около 215 тыс. кв. м.

В центре комплекса расположится Площадь событий — открытое пространство на 10 тыс. кв. м со специальным ландшафтным дизайном, декоративной подсветкой и спортивно-развлекательными сооружениями. Рядом с площадью расположится стадион, образующий с ней единое пространство. Все здания будут построены по периметру этого пространства.

Разработана специальная транспортная сеть. Предусмотрены маршруты и остановки автобуса, велодорожки и велопарковки, а также несколько наземных и подземных автопарковок общей ёмкостью в 901 машиноместо.

Презентация включала несколько вариантов фасадных решений и облицовочных материалов. Предлагается облицевать фасады студенческих общежитий и гостиниц для преподавателей кирпичом с имитацией старой кладки, а также панелями под дерево красновато-кофейного, золотисто-охристого или тёплого серого цвета, активно использовать навесные вентилируемые фасады.

Строительство кампуса рассчитано на 2024-2026 годы, предлагаемое название комплекса — «Будущее Пармы», но оно пока не утверждено.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между столичным ООО «Кампус «Парма», учредителем которого является ООО «Эталон Кампус», и правительством Пермского края. Согласно адресной инвестиционной программе, опубликованной в документации к проекту краевого бюджета на 2024-2026 годы, оценочная или сметная стоимость возведения объекта в текущих ценах — около 27,5 млрд руб. Из них 12,2 млрд руб. будут выделены из федерального бюджета, 7,4 млрд руб. — из регионального, еще 7,9 млрд руб. — средства внебюджетных источников.

Краевой градостроительный совет обсудил и полностью одобрил предложенную концепцию.

Фото: презентация проекта строительства Межвузовского многофункционального студенческого кампуса в Перми

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