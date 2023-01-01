Андрей Стрельцов «Амкар» одержал крупную победу В Перми «красно-чёрные» разгромили аутсайдера группы Поделиться Твитнуть

В 16-ом туре чемпионата России по футболу среди команд группы «Серебро» во Второй лиге «Амкар с купным счётом обыграл «Салют» из Белгорода. Гости занимают последнюю строчку в турнирной таблице.

Итог поединка - 5-1 в пользу пермской команды. Голы в составе хозяев забили Евгений Тюкалов (с пенальти), Иван Матюшенко, Кирилл Бурыкин, Илья Захаров и Аслан Муталиев.

До окончания игр в группе осталось провести две встречи. Следующую игру подопечные Ивана Черенчикова проведут на выезде 6 ноября в Новосибирске.

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