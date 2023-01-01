Андрей Стрельцов «Пермские медведи» не удержали победу в матче SEHA-лиге В поединке с клубом «Мешков Брест» они сыграли вничью Поделиться Твитнуть

В субботу состоялись очередные матчи в международной гандбольной SEHA-лиге. «Пермские медведи» на своей площадке в СК им. Сухарева встретились с клубом из Белоруссии «Мешков Брест».

Игра получилась очень напряжённой. Соперник пермяков приехал в роли лидера группы, не имея поражений. Итог поединка — 31:31. Брестчане ушли от поражения за 37 секунд до финальной сирены сравняв счёт.

Это третий матч для подопечных Валентина Бузмакова на предварительном этапе в группе. На сегодня у пермяков одна победа, одно поражение и одна ничья, а также третье место в турнирной таблице.

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