Максим Артамонов Следком по региону взыскал деньги с пермячки, угнанный автомобиль которой попал в ДТП В аварию попали три автомобиля, в том числе машина следователей Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Свердловский районный суд Перми рассмотрел гражданское дело по иску СУ СКР по Пермскому краю к жительнице Перми о возмещении ущерба, причинённого в результате ДТП, так как у неё не было ОСАГО на машину.

В иске было указано, что летом 2021 года у женщины угнали автомобиль, который впоследствии попал в аварию с участием трёх автомобилей, один из которых принадлежал следкому по региону. Служебному автомобилю следователей были причинены механические повреждения. Как установил суд, автомобиль пермячки был угнан летом 2021 года, когда она вместе с мужем и ребёнком была в отпуске на море.

В ходе рассмотрения дела суд пришёл к выводу, что виновником аварии является не только лицо, угнавшее автомобиль, но и собственник транспортного средства, так как не сделал полис ОСАГО.

В своём решении суд сослался на разъяснения Постановления Пленума Верховного суда РФ: при наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность по возмещению вреда может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности. В этом случае ответственность делится в зависимости от степени вины каждого из них.

В итоге суд частично удовлетворил исковые требования следкома, и с пермячки взыскана сумма в размере 20% от причинённого ущерба. Сколько именно, в пресс-службе не уточнили. В то же время судья заявила, что собственница автомобиля может предъявить исковые требования к угонщику своего автомобиля, из-за которого произошла авария.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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