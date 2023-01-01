Андрей Стрельцов «Молот» одержал восьмую победу подряд В Туле пермская ледовая дружина одолела ХК АКМ Поделиться Твитнуть

Продолжается успешный отрезок в чемпионате ВХЛ для пермского «Молота». Он продолжил свою победную серию игр в Туле, где с минимальным счётом обыграли ХК АКМ. Единственная шайба в этой встрече побывала в воротах академии имени Михайлова в первом периоде.

Все усилия игроков затем добиться успеха ни к чему не привели. Итог поединка: 1-0 в пользу гостей. Гол на счету Кирилла Козакова.

Таким образом, подопечные Павла Зубова оформили восьмую победу подряд в турнире. В заключительном матче выездной серии «Молот» встретится с московской «Звездой». Встреча состоится 29 октября.

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