Максим Артамонов В Губахе за гибель в ДТП шофёра и пассажиров скорой осудили водителя грузовика Виновному назначены принудительные работы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Губахинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Кочёво. Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Как установил суд, в январе этого года на автодороге Кунгур—Соликамск водитель грузовика с полуприцепом, гружёным щебнем, не учёл сложные дорожные условия и превысил скорость. В результате машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем скорой помощи, который вёз пациентов ГКБ № 4 из Губахи в Гремячинск. Водитель скорой и три пассажира скорой погибли на месте.

С учётом позиции гособвинения суд приговорил мужчину к 3 годам и 8 месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также водителя грузовика лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на полтора года. Кроме того, суд взыскал в пользу родственников погибших 2,5 млн руб. компенсации морального вреда.

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