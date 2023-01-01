Индекс промпроизводства в Пермском крае вырос на 3,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае индекс промышленного производства в январе-сентябре 2023 года вырос по сравнению с АППГ на 3,5%. Если сравнивать сентябрь этого года с тем же месяцем года прошлого, то рост составил 10,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

В частности, индекс производства по направлению «добыча полезных ископаемых» в сентябре 2023 года к сентябрю 2022-го снизился на 0,3%, а при сравнении периодов с января по сентябрь — вырос на 0,9%.

Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» в сентябре 2023 года поднялся по сравнению с АППГ до 119,8%, а в январе-сентябре 2023-го — до 106%.

Что касается направления «обеспечение электрической энергией, газом и паром», то индекс производства в сентябре по сравнению с АППГ составил 92,3%, в январе-августе 2023-го — 99,7%.

Индекс производства в «водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» поднялся в июле в сравнении с АППГ на 7,4%, а в январе-августе увеличился на 2,4%.

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