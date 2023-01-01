Оборот общественного питания в Пермском крае за год вырос на 13% На 4,1% увеличился оборот розничной торговли в целом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Пермьстат, оборот розничной торговли в Прикамье за январь-сентябрь 2023 года сложился в сумме 522,7 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 104,1% к АППГ.

В макроструктуре оборота доли непродовольственных и продовольственных товаров составили соответственно 51 и 49%.

На 97,7% оборот розничной торговли края за семь месяцев года формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка.

Что касается общественного питания, то его оборот в Пермском крае за январь-сентябрь сложился в сумме 27,1 млрд руб., что на 13% выше уровня прошлого года (в сопоставимых ценах).

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 октября составил 41,7 млрд руб., что соответствует 42 дням торговли.

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