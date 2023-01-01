Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых Поделиться Твитнуть

На заседании Совета директоров Банка России 27 октября принято решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до уровня 15% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Существенное нарастание инфляционного давления превышает ожидания Банка России, сказано в информации. Постоянный рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания остаются высокими, а темпы кредитования продолжают расти. В связи с новыми параметрами бюджетной политики планируется более медленное снижение бюджетного стимула в ближайшие годы. В таких условиях необходимо провести дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы сдержать инфляцию и вернуться к целевому уровню в 4% к 2024 году.

Согласно обновлённому прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2023 году составит от 7 до 7,5%. При условии проводимой денежно-кредитной политики ожидается снижение годовой инфляции до 4-4,5% в 2024 году.

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