Губернатор поручил усилить контроль за организацией питания детей по всему Пермскому краю Теперь специалистов Роспотребнадзора начнут привлекать к подготовке всех массовых мероприятий Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выслушал доклад главы краевого Управления Роспортребнадзора Виталия Костарева о расследовании инцидента с заражением норовирусом двух десятков участников Всероссийского фестиваля любительских цирковых коллективов.

«Всем своевременно оказали необходимую медицинскую помощь, они находятся под наблюдением врачей, связались с родителями ребят, — написал в тг-канале глава региона, отметив, что таких случаев не должно быть в принципе. — Кафе, где питались ребята, временно закрыто. Если установят вину организатора питания, то он должен ответить по всей строгости закона».

Также Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов и профильным ведомствам усилить надзор за организацией питания детей по всему Пермскому краю.

«Будем включать службу Роспотребнадзора в подготовку и организацию массовых мероприятий с участием детей и взрослых», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что, по итогам расследования РПН, причиной заражения детей названы заболевшие сотрудники пищеблока, где питались участники фестиваля. Сейчас материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд. На организатора мероприятия составлен протокол по ст. 19.7 КоАП РФ об отсутствии уведомления о его проведении.

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