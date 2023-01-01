Максим Артамонов В Перми прокуратура оспорила право частной собственности на береговую полосу и акваторию реки Зелёнки Больше трёх лет экоактвисты боролись с нарушениями со стороны частного собственника Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Хорощев

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила обращение жителей Свердловского района по поводу нарушений экологического законодательства и неправомерных действий собственника земельного участка рядом с м/р Арсенал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре уточнили, что владелец недвижимости по ул. Льва Шатрова «предпринимал попытки» засыпать русло речки Зелёнки строительными отходами и иным мусором. Во время проверки выяснилось, что земельный участок, который находится в береговой полосе и акватории Зелёнки (левобережного притока Егошихи), был приватизирован. В результате более 1,5 тыс. кв. м земли незаконно переданы в частную собственность.

По итогам проверки природоохранный прокурор направил иск в суд и потребовал изъять участок береговой полосы из частной собственности. Свердловский районный суд Перми удовлетворил исковые требования в полном объеме. Собственник участка добровольно очистил русло реки от своего им мусора. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Как рассказали в соцсетях экоактвисты, которые больше трёх лет боролись с нарушениями на этой территории, после судебного решения речка Зелёнка на участке от Чкаловских бань до ул. Шатрова «возвращается из небытия частной собственности в собственность федеральную».

Фото: Алекей Хорошев

«Теперь её нельзя ни упрятать в трубу под застройку, ни засыпать мусором, делая вид, что реки нет (юридически её действительно не было). Собственник участка тоже поменялся. Надеемся, что для него соседство с речкой откроет новые возможности развития территории», — написал на своей странице в соцсетях Алексей Хорошев.

Он напомнил, что засыпка русла рек, загрязнение водоохранной зоны и вырубка растительности — это те нарушения на водных объектах, которые носят в Перми системный характер.

«Береговые полосы и сами реки незаконно попадают в частную собственность, используются не по назначению. Отвалы грунта, изменение русла, строительство на склонах — таких фактов попрания собственниками норм и законов по Перми множество. Но Зелёнка, пожалуй, самый вопиющий случай», — рассказал активист, пояснив, что общественники неоднократно обращались в природоохранную прокуратуру.

Как рассказала «Новому компаньону» координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей, в долине Зелёнки сейчас создаётся экотропа в рамках проекта #ЗелёноеКольцо.

«На частном пространстве осложнено любое развитие и уход за природной территорией, а собственник, как показывает опыт, не ухаживает и не убирает свои участки. Они куплены под застройку. Как попали реки Уинка и Зелёнка в частную собственность вместе с руслом и береговой полосой общего пользования — это отдельный вопрос. Я считаю, необходимо публичное расследование этих фактов. А сейчас мы от всей души благодарим природоохранную прокуратуру, которая проделала огромную работу и вернула справедливость на наши реки, насколько это было возможно», — пояснила Баглей.

Она добавила, что собственник не убирал свой участок, а сейчас это ООПТ плюс экотропа Зелёного кольца, где будет освещение, видеонаблюдение и охрана, а также подрядчики по уборке мусора.

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