Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 27 октября по 3 ноября Поделиться Твитнуть

Новая неделя подарит пермякам массу впечатлений: откроются новые выставки, пройдут многочисленные концерты и фестивали в Перми и Пермском крае. Начинается сезон театральных премьер: в ТЮЗе пройдёт «Первый бал Наташи Ростовой», в Театре-Театре — «Отцы/Дети», в кукольном театре — тактильный спектакль «Следуя за воображением». Пермский театр оперы и балета приглашает на гала Пермского балета.

Самым громким и долгожданным событием станет открытие Музея современного искусства PERMM на новом месте.

В здании бывшего «Мерседес-Центра» (ул. Крисанова, 4) состоится торжественное открытие музея PERMM. 28 октября в 19.00 гости увидят три премьерных проекта.

Выставку «И да, и нет» (16+) куратор Арсений Сергеев построил на противопоставлениях и контрастах. В экспозиции более 200 работ российских современных художников XX-XXI веков из коллекции PERMM — Дмитрия Пригова, Николая Полисского, Рикардо Мурелли, Павла Пепперштейна, Сергея Ануфриева, Энвиля Касимова, Сергея Орлова, Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной и многих других.

Это первая экспозиция из серии выставок, посвящённых новой презентации коллекции Пермского музея современного искусства. Вход на эту выставку всегда будет бесплатным, экспозиция будет меняться каждые полгода.

«Хранители огня» (16+) приглашают в путешествие по пермской музыкальной жизни последней четверти ХХ — первой четверти ХХI века. Зрителям предстоит испытать коллективный и индивидуальный опыт прослушивания музыки, окунуться в атмосферу одного из главных пермских музыкальных фестивалей — Rock-Line, вспомнить любимые мелодии и познакомиться с новыми именами и названиями. На выставке прозвучит музыка 70 артистов и групп — как широко известных, так и андеграундных.

Инсталляция художника Дмитрия Булныгина «Баньян» (6+) поднимает проблему доступности чистой питьевой воды. Огромное искусственное экзотическое дерево Fícus Benghalénsis (фикус бенгальский), для создания которого понадобилось более 15 тыс. использованных пластиковых бутылок, займёт всю площадь Белого зала — самого большого в музее. В ходе работы проекта инсталляция будет расти — зрители смогут принять участие в достраивании «Баньяна» в авторской технике художника.

«Антиформа» (6+) автомобиля Mercedes-Benz G-Class 1984 года, известного как «Гелендваген», была создана художником Василием Кононовым-Грединым для стенда музея PERMM на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow 2023. Главным сюжетом стенда стала реновация автоцентра в музей. Образ этой трансформации художник воплотил в работе, основанной на деконструкции легендарного автомобиля. «Гелик» стал работой №15 в серии художника «Антиформы», в которой Кононов-Гредин пересобирает привычные предметы, механизмы и приборы.

Вход по предварительной регистрации на сайте музея PERMM.

Музей PERMM (ул. Крисанова, 4). 28 октября в 19.00

Любовь и страсть, светские рауты и мир простых людей, духовные поиски и жизненные драмы, смена мировоззрений и обретение истинных смыслов — всё это ждёт зрителей на премьере музыкальной драмы «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+). Спектакль раскрывает основные сюжетные линии романа Льва Толстого, но главный акцент сделан на истории Наташи Ростовой, её духовном становлении и росте. Исходным событием спектакля становится первый бал Наташи, когда ещё совсем юная графиня впервые попадает в светское общество. Именно с этого момента её судьба стремительно меняется. Постановка Натальи Индейкиной включает не только сцены мирной жизни, но и сцены войны, которая неминуемо влияет на каждого из героев этой истории.

Пермский театр юного зрителя, 2 и 3 ноября в 19.00

Ещё одна театральная премьера по русской классике — в Театре-Театре зрители увидят драму Марка Букина по роману Тургенева «Отцы/Дети» (16+). В названии спектакля нет соединительного союза, косую черту не следует воспринимать как противопоставление: при всех различиях в мировоззрении и «отцы», и «дети» хотят одного и того же — найти ориентиры и обрести смысл. На сцену играть представителей разных поколений выйдут артисты почти одного возраста, и у зрителя будет возможность воспринять «отцов» и «детей» на равных.

Театр-Театр, 27, 30 и 31 октября в 19.00; 28 и 29 октября в 18.00

Сергей Харин

В программе гала Пермского балета «После заката» (6+) — фрагменты классических и современных хореографических произведений: вальс из «Спящей красавицы» Чайковского, Pas-de-deux из «Корсара» Адана, «Ноктюрн» Десятникова и многое другое.

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, 1 ноября в 19.00

Пермский театр кукол приглашает на премьеру тактильного спектакля «Следуя за воображением» (6+) для незрячих и слабовидящих зрителей. Вместе с художником Анастасией Гончаровой и композитором Игорем Волковым режиссёр Мария Кузнецова придумала необычный спектакль-погружение: зрители расположатся на сцене, а реквизит и декорации можно будет трогать руками. По сюжету, незрячая девочка Мия едет в вагоне метро и представляет, как выглядит мир вокруг. По велению её воображения зрители будут перемещаться в пространстве: осенний лес, дно океана и песчаный пляж оживут во всём правдоподобии.

Пермский театр кукол, 2 ноября в 13.00

Краевая ассоциация фотохудожников, народный фотоклуб «Пермь» и «Губерния» представляют две первые выставки проекта Пермская международная фотобиеннале-2023 «В глубине Пермского кристалла» (0+): персональную выставку Юрия Чернова «В сторону Дягилева» (0+), где зритель увидит не постановочные кадры, а часть сложной ткани балетного спектакля в звучащей музыке движения, и фотовыставку «33 грани Пермского кристалла. Истории города П» (16+), где 33 фотоистории о Перми и её жителях рассказаны в 111 работах 20 авторов.

Пермская Арт-резиденция, до 1 декабря

В «Горьковке» пройдёт концерт «Жемчужины Бардымской земли» (12+), на котором выступят ученики и преподаватели Детской школы искусств посёлка Барда. В программе: татарские народные песни, песни на стихи поэтов Бардымской земли, напевы гайнинского народа, музыка композиторов Масгута Имашева и Саубана Чуганаева (Татарстан) и национальные танцы.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 31 октября в 18.00

В Пермском крае пройдёт VI межнациональный фестиваль «Родословие» (0+), который объединит людей, собирающих и хранящих историю своей семьи, и целые исследовательские лаборатории. Будет возможность получить консультации и практические советы специалистов — генеалогов, архивных и музейных работников. Гостей ждёт знакомство с традициями, реликвиями, творчеством, родословными книгами и летописями семейных команд-участников фестиваля.

Чайковский, «Экспоцентр» (переулок Камский, 6), 27 октября

Село Фоки (Чайковский ГО), Фокинский СДК, 28 октября

Ярмарки «Красивый лён», «Вкусный лён», «Ремесленный посад», конкурс женского рукоделия «Льняные смотрины», конкурс приданого «Девичье богатство», конкурс мужского ремесла «Золотые руки» — всё это названия площадок фестиваля «Льняница — богатая девица» (0+). Для гостей праздника подготовлены мастер-классы по разным видам рукоделия и обработке льна, выставка, посвящённая истории чернушинского льнозавода, а также театрализованное представление и угощение «обетной кашей».

Чернушка, центр культуры и досуга «Нефтяник» (ул. Нефтяников, 3), 28 октября в 12.00

В «Триумфе» очередной Liederabend (12+) — камерный вокальный вечер в традициях немецкого романтизма. В программе — произведения Моцарта, Шуберта, Штрауса и других композиторов. Исполнители: Екатерина Проценко (сопрано, Австрия) и Ольга Бочкарёва (фортепиано).

Частная филармония «Триумф», 2 ноября в 20.00

Концертную программу «Пермская фантазия» (6+) исполнит Оркестр русских народных инструментов им. Салина под управлением заслуженного работника культуры России Галины Токаревой. В сопровождении оркестра выступят победители краевого конкурса «Русская фантазия-2023» — учащиеся детских музыкальных школ Перми и Краснокамска: Сергей Тихомиров (баян, аккордеон), Егор Смирнов (гитара), Варвара Чегодаева и Виктория Старцева (сольное народное пение), Павел Парамонов (балалайка). В концерте примут участие солисты Пермской оперы Наталья Кириллова (сопрано) и солист «Хорус-квартета» Эдуард Морозов (баритон). Прозвучат увертюра к опере «Руслан и Людмила» Глинки, «Славянский танец» Дворжака, «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова и многое другое.

Органный концертный зал, 27 октября в 19.00

«Космическое фламенко» (6+) в Перми представит лауреат международных конкурсов гитарист Валерий Чакон. Лауреаты джазовых конкурсов и фестивалей Ксения Чакон (кахон, пальмас, перкуссия) и Эль Глорио (труба) добавят свои краски в страстную музыку фламенко. Концертные пьесы для гитары испанских композиторов прозвучат в сопровождении органа (солистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская).

Органный концертный зал, 28 октября в 19.00

С концертом «От Баха до Циммера» (6+) выступит органист-виртуоз Тимур Халиуллин. Будут исполнены саундтреки из любимых отечественных фильмов и шедевров мирового кинематографа: прозвучит и органная классика, использованная режиссёрами в кинофильмах, и современная музыка, специально написанная для кино — сочинения для органа и органные переложения.

Органный концертный зал, 3 ноября в 19.00

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.