Стали известны пять кинокомпаний, выигравшие в этом году рибейт от Пермского края За два года съёмочные группы потратили более 38 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Пермском крае подведены итоги второго этапа отбора на рибейт. По итогам 2023 года субсидию получат пять кинопроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минкульта.

Рибейт — это возмещение из краевого бюджета части затрат, которые производители кинофильмов понесли во время киносъёмок на его территории. На этапе подачи заявок кинокомпании представляют все документы, подтверждающие затраты на кинопроизводство в Прикамье.

В том году максимальные издержки пришлись на оплату аренды техники и автотранспорта, проживание членов съёмочной группы и приобретение для них авиабилетов. На съёмочных площадках участвовали более 1,2 тыс. жителей Прикамья. Они работали в качестве актёров массовых сцен и профильных специалистов.

Так, кинокомпания «ЭГО продакшн» выиграла рибейт в размере 1,6 млн руб. за полнометражный художественный фильм режиссёра Олега Штрома «Патриот» (16+), который создан в жанре байопик. В центре повествования — Геннадий Николаевич Зайцев, Герой Советского Союза, участвовавший в операции «Гром» по освобождению детей-заложников. Съёмки проходили осенью 2022 года в поселках Кусье-Александровский и Пашия.

Ещё одна лента — «Культурная комедия» (12+), съёмки которой проходили в Перми и крае в мае-июне 2023 года. Главные роли исполнили Алексей Чадов и Яна Гладких. Режиссёр — Владимир Котт. Действие происходит в Перми, поэтому зрителей ждут узнаваемые виды города: набережная, Пермский театр оперы и балета, Пермская художественная галерея. Массовая сцена у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу собрала больше 250 пермяков. Размер предоставляемой кинокомпании «Голд стайл энтертейнмент» субсидии — 4,9 млн руб.

Много природных красот Пермского края появится в фильме «Вы меня видели?» (16+) сценариста и режиссёра Екатерины Волковой. Сюжет драмы разворачивается вокруг таинственного исчезновения 14-летней девочки. В главных ролях — Никита Ефремов и Светлана Иванова. Одним из мест съёмок стало село Кын, где есть уникальный ландшафт и неповторимый колорит. Кинокомпания «Студия +1» также получит возврат из краевого бюджета в объёме 2,9 млн руб.

Проект «Операция Карпаты» (16+) снимали в крае в августе и сентябре. Режиссёр — Олег Фомин. Действия многосерийного военного детектива происходят в 1949 году, когда террористические действия бандитского подполья в Карпатах достигли своего апогея. Сценарий основан на реальных событиях. Местами съёмок стали мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36», аэродром Фролово, Каменный город, завод в селе Пашия, посёлки Шумихинский и Кусье-Александровский. Размер субсидии кинокомпании «Фора-АВП» — 9,1 млн руб.

Впервые субсидию получил пермский документальный проект по затратам, понесённым во время подготовительного периода. «Нечужие» (18+) расскажет о непростых судьбах женщин, пострадавших от домашнего насилия, когда приходится выбирать между жизнью и смертью, а также о работе первого в России центра «Нечужие», который помогает адаптироваться бывшим заключённым к современному обществу. Продюсером проекта выступает известный российский документалист Павел Печёнкин. Работа над фильмом продолжается. Продюсерский центр «Капризка»» получит выплату в размере 330,5 тыс. руб.

Общая сумма возврата в 2023 году — более 19 млн руб.

Кроме того, не так давно в Пермском крае завершились съёмки фильма «Пальма-2», сейчас в работе — художественный фильм «Втроём», также ведётся активная подготовка сразу нескольких проектов, съёмки которых пройдут зимой.

В 2022 году рибейт в Пермском крае получили также пять кинокомпаний, суммарно им было выплачено более 34 млн руб. Первым из фильмов-победителей 2022 года в прокат вышел «Иван Семёнов: большой поход» (6+), он был презентован публике в сентябре 2023 года. Работа пермячки Любови Мульменко «Фрау» (18+) в октябре была представлена на первом фестивале «Маяк» в Геленджике и получила победу сразу в двух номинациях: лучшая женская роль — Лиза Янковская, лучший сценарий — Любовь Мульменко. Ещё два фильма-победителя отбора — «Чувства Анны» (18+) и «По щучьему велению» (6+) выйдут в прокат до конца 2023 года.

Программа выплаты субсидии кинокомпаниям действует в регионе с 2019 года. Общий размер субсидий, выплаченных кинокомпаниям в Пермском крае с 2019 по 2022 год, — 63,7 млн руб. В 2022 и 2023 году во время съёмок в Пермском крае съёмочные группы потратили более 38 млн руб.

В целом до 2030 года в Прикамье принята программа развития кинопроизводства. В числе её основных направлений — развитие самого кинопроизводства и увеличение картин, снятых на территории края, наращивание образовательных программ, популяризация кинофестивального движения.

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