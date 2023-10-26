В Перми открылся XIII Слёт студенческих отрядов Приволжского федерального округа Поделиться Твитнуть

В Перми в Спортивном комплексе им. Сухарева состоялось открытие XIII Слёта студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Мероприятие будет проходить с 26 по 29 октября. В этом году в Слёте принимают участие 700 чел. из 14 регионов ПФО — командиры, комиссары, ветераны движения и гости, а также 170 волонтёров. На церемонии открытия присутствовали губернатор Дмитрий Махонин, заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Александрович Машковцев, руководитель краевого Агентства по делам молодёжи Юлия Баландина и главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В своём приветственном слове к участникам мероприятия Дмитрий Махонин отметил, что для Перми, отмечающей 300-летие, большая честь принимать Слёт студенческих отрядов ПФО.

«В Пермском крае действует 157 отрядов, а в Приволжском федеральном округе их более тысячи. Вы активно включаетесь в общественную жизнь своих регионов, участвуете и сами организовываете трудовые и образовательные проекты, добровольческие акции межрегионального и всероссийского уровней. Благодарю вас, что словом и делом доказываете: студенческие отряды — это больше, чем работа, — сказал губернатор. — Уверен, слёт придаст дополнительный импульс развитию студенческих отрядов в Прикамье. Желаю вам продуктивной работы и новых знакомств! Мы всегда будем рады видеть вас в гостеприимном Пермском крае!»

Олег Машковцев, обращаясь к участникам Слёта от имени полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова, отметил, что студенческие отряды являются одной из самых многочисленных организаций в стране с уникальной историей и традициями. Это большая дружная семья, в которой всегда рады возвращаться и тепло вспоминать проведённое время.

Студенческие отряды всегда помогают государству и решают важные задачи, связанные с развитием экономического потенциала страны и подготовкой востребованных специалистов. Олег Машковцев выразил уверенность в том, что благодаря опыту, полученному в студенческих отрядах, участники смогут найти своё призвание и успешно реализоваться в профессии.

В рамках церемонии открытия Дмитрий Махонин и Олег Машковцев наградили наиболее заслуженных представителей студенческих отрядов Пермского края и других регионов ПФО региональными и окружными наградами.

За свой вклад в развитие движения студенческих отрядов Пермского края и активную общественную деятельность Благодарственные письма губернатора Пермского края получили:

— Алексей Нагин, командир штаба Приволжского федерального округа молодёжной общероссийской организации «Российские студенческие отряды»;

— Расуль Назаров, руководитель межрегионального студенческого медицинского отряда «Сердце Пармы»;

— Екатерина Волкова, заместитель руководителя межрегионального студенческого медицинского отряда «Сердце Пармы».

Благодарность от полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе получили:

— Алексей Блюмин, руководитель Пермского регионального отделения молодёжной общероссийской организации «Российские студенческие отряды»;

— Артём Колобов, председатель правления Пензенского регионального отделения молодёжной общероссийской организации «Российские студенческие отряды»;

— Василий Лаврентьев, руководитель Ульяновского регионального отделения молодёжной общероссийской организации «Российские студенческие отряды»;

— Валентин Сушко, член правления Оренбургского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»;

— Ирина Сухарева, председатель правления Башкортостанского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

В течение трёхдневного слёта гости Перми окунутся в историю и культуру региона, а также познакомятся с его потенциалом для самореализации молодёжи. Участников ожидают разнообразные площадки, направленные на профессиональное развитие, конкурсы профессионального мастерства, творческие и спортивные мероприятия, а также обмен опытом и стратегические сессии. Кроме того, впервые в истории слёта состоится всероссийский конкурс молодёжных проектов «Росмолодежь.Гранты».

В день открытия слёта также прошло совещание по развитию деятельности студенческих отрядов Приволжского федерального округа (ПФО) с участием руководителей отделений «Российские студенческие отряды» в регионах. На совещании были подведены итоги работы за год и намечены планы на 2024-й. Также был представлен проект Пермского регионального отделения «Российские студенческие отряды» под названием «Будь в ТОПе» и проанализирован опыт организации студенческих медицинских трудовых проектов на примере МСМО «Сердце Пармы».

В ходе совещания отмечено, что движение российских студенческих отрядов является одним из самых массовых в России, в нём участвует более 200 тыс. чел. из 81 региона страны. В ПФО отделения РСО действуют во всех 14 субъектах.

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