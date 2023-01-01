Максим Артамонов В Губахе власти привели в порядок кладбища только после иска в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Губахе судебные приставы обязали местную администрацию заняться уборкой на кладбищах, которые долгое время находились в запущенном виде. На погостах не было контейнерных площадок для сбора твёрдых отходов и постоянно копился бытовой и технический мусор, многие деревья находились в аварийном состоянии, угрожая жизни и здоровью посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, поскольку ответственность за благоустройство социально значимых объектов в Губахе, в том числе мест захоронения, лежит на местной администрации, в суд поступил иск от надзорного органа, в котором от чиновников потребовали привести в порядок кладбища.

Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Губахе и Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю. Должностные лица не торопились навести порядок на вверенных территориях. В связи с этим на администрацию было наложено денежное взыскание в размере 50 тыс. руб. Вскоре после этого в подразделение ведомства поступили документы, в которых сообщалось, что требования исполнительного документа исполнены в полном объёме.

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