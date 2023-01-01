Алёна Бронникова Правительство РФ спишет Пермскому краю долг в размере 6,9 млн рублей Задолженность по бюджетным кредитам будет списана ещё у 11 регионов Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Правительство РФ опубликовало распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам для 12 регионов, в числе которых указан Пермский край. Сумма списания долга Прикамья составляет 6,95 млн руб. Документ подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, задолженность регионов по бюджетным кредитам будет списана в объёме налоговых доходов, полученных от реализации новых инвестиционных проектов в 2022 году. Общая сумма списания составляет 8,23 млрд руб. (максимальная сумма — 7,9 млрд руб. — будет списана Татарстану). Минфину РФ поручено обеспечить списание задолженности.

Как отметили в правительстве, речь идёт о субъектах, которые активно развивают транспортную, энергетическую, коммунальную инфраструктуру, которая необходима для запуска новых инвестпроектов. Списание задолженности позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и направить дополнительные средства на развитие приоритетных проектов.

Напомним, во вторник стало известно о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам для 12 регионов. Среди них бы указании Пермский край. Сумма списания долга не была указана.

Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам будет применяться к инвестиционным проектам, реализуемым в приоритетных отраслях, таких как сельское хозяйство, туризм, обработка производств, жилищное и дорожное строительство. Это позволит регионам активнее развивать необходимую инфраструктуру для успешной реализации новых инвестиционных проектов.





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