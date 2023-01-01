Алёна Бронникова Жителей Пермского края предупреждают о новой схеме мошенничества Для обмана граждан преступники начали использовать новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Отделении Банка России по Пермскому краю предупреждают о новых мошеннических схемах. Для обмана граждан злоумышленники начали использовать новые банкноты номиналом 5 тыс. руб., которые были выпущены в оборот 16 октября 2023 года.

Мошенники совершают звонки, представляясь сотрудниками социальных служб или «Центробанка», и предлагают «срочный обмен» старых банкнот на новые. Необходимость в замене купюр они объясняют тем, что банкноты предыдущего образца аналогичного номинала в скором времени потеряют свою платёжеспособность.

В «Центробанке» сообщают, что в массовый оборот обновлённые банкноты поступят не скоро, так как на адаптацию оборудования для их приёма и выдачи потребуется время. По мере его настройки банкноты будут появляться в обращении наравне с привычными банкнотами образца 1997 года.

«Никакого обязательного обмена нет, и не будет. Замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом — по мере износа и обветшания старых банкнот. На это уйдёт не один год», — рассказал управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Для определения подлинности банкнот необходимо проверять не менее трёх защитных признаков, которые можно определить на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. Более подробную информацию о признаках подлинности банкнот можно узнать на сайте Центробанка.

Ранее Банк России и Гознак презентовали обновлённые банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. руб. На тысячной купюре изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа, а на пятитысячной нанесены изображения Екатеринбурга и Уральского федерального округа.





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