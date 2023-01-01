Пермь заняла последнее место среди городов-миллионников по доле дог-френдли новостроек Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Специалисты консалтингового агентства Atlas проанализировали новостройки в российских городах-миллионниках на основе базы данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ). Исследование показало, что лишь одна новостройка в Перми (1,4% от общего числа исследованных объектов) предусматривает инфраструктуру для собак.

Наибольшее внимание к комфорту четвероногих проявляют застройщики Краснодара. В начале октября 2023 года там было 12,1% новостроек с инфраструктурой для собак. На втором месте расположился Челябинск с показателем 11,1%, а на третьем — Новосибирск с 10,9%. Казань и Уфа также входят в число лидеров — более 10% новостроек в этих городах обладают собственными зонами для выгула собак.

В аутсайдерах, помимо Перми, — Воронеж и Волгоград. Их результаты 2,7 и 2,3% соответственно. Эти города имеют всего 1-2 строящихся жилых комплекса с указанной инфраструктурой.

Развитию инфраструктуры для собак в России должна способствовать разработка стандарта среды Dog-Friendly (дружественная собакам), над которым уже работает министерство строительства РФ. В 2024 году планируется представить ГОСТ «Игровые и дрессировочные площадки для собак», который будет нормировать не только типы покрытия, площадь для выгула и наличие скамеек и навесов для хозяев, но также рекомендовать использовать игровое оборудование для собак, которое является более безопасным и функциональным, чем традиционное дрессировочное оборудование. Кроме того, стандарт также учтёт места для выгула и парковые зоны.

По данным ВЦИОМ, 38% жителей России являются владельцами собак.

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