Алёна Бронникова В августе средний размер зарплаты в Пермском крае составил 58 тысяч рублей Самые высокие зарплаты оказались у работников сферы добычи полезных ископаемых Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

В августе номинальная заработная плата работающего населения Пермского края составила 58,1 тыс. руб., что на 13,1% выше показателя августа 2022 года. Реальная зарплата в регионе в августе 2023 года по сравнению с АППГ выросла на 7,9%, сообщает Пермьстат.

Согласно опубликованным данным, за восемь месяцев текущего года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 57,4 тыс. руб. Показатель оказался выше на 14,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Реальная заработная плата увеличилась на 8,7%.

При этом в регионе наблюдается значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. В среднем, сотрудники сферы добычи полезных ископаемых в августе заработали 92,4 тыс. руб., а сотрудники сферы образования – 25,4 тыс. руб.

Заметнее всего оплата труда за год выросла по направлениям: административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги – 21%, профессиональная, научная и техническая деятельность – 20,8%, обрабатывающие производства – на 20%. За год почти не изменились зарплаты работников строительной отрасли – рост составил всего 2,4%. Не изменились зарплаты в области информации и связи. Сокращение на 10,6% зафиксировали у специалистов по операциям с недвижимым имуществом.





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