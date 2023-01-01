За неделю в Прикамье заболели ОРВИ 15,4 тысячи человек Эпидемический порог не превышен Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

С 16 по 22 октября 2023 года в Пермском крае зарегистрирован 15 401 случай заболевания ОРВИ. Это соответствует показателю прошлой недели. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди заболевших циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. В ведомстве добавили, что эпидемический порог в регионе не превышен.

В Роспотребнадзоре считают, что в связи с этим сейчас оптимальное время позаботиться о своей защите от гриппа и пройти вакцинацию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.