Пермяки стали чаще и больше жертвовать на благотворительность Поделиться Твитнуть

Количество пожертвований за год среди россиян увеличилось на четверть, а средняя сумма платежа — на 19%. Чаще всего жертвовали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани. К таким выводам пришли аналитики МТС Банк, проведя исследование предпочтений россиян в сфере благотворительности в третьем квартале 2023 года.

Аналитики отмечают рост вовлечённости россиян в благотворительность. В третьем квартале 2023 года россияне сделали пожертвований на 27% больше, чем за АППГ. Средняя сумма платежа выросла на 19%, до 300 руб.

Больше всего россиян волнуют проблемы детей, тяжелобольных взрослых, пожилых людей. Именно фонды, занимающиеся этими вопросами, получают большее количество переводов через сервис пожертвований МТС Банка.

Топ фондов-благополучателей в третьем квартале 2023 года возглавляет «Подари жизнь», на втором месте − «Фонд Хабенского», далее расположились: «Русфонд», «Семья вместе» и «Дом с маяком».

Исследование показало, что мужчины совершают благотворительные переводы чаще женщин — 57% против 43%. А средний возраст жертвователя — 41 год.

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