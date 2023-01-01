Максим Артамонов Общественный транспорт Перми переходит на зимний режим работы Чиновники обещают пермякам тёплый салон в автобусах и трамваях Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми начался переход подвижного состава общественного транспорта к зиме. При температуре воздуха от +5 до -5 градусов в автобусах и трамваях запускаются теновые обогреватели — это первая ступень отопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Далее, при понижении температуры ниже -5 градусов, включаются электрокалориферы — спецприборы, управляющие нагретым до нужной температуры потоком воздуха, и дополнительная система отопления — тепловые завесы.

По данным мэрии, водители трамваев и автобусов включают отопительные приборы заблаговременно. За счёт этого салон успевает прогреться до выхода в рейс. В соответствии с действующими нормативными актами, температура в салоне должна быть не ниже +10 градусов при температуре воздуха от -15 до -25 градусов.

При подготовке подвижного состава к зиме в автобусах проверяют работоспособность систем обогрева и вентиляции, а в трамваях испытывают в тестовом режиме работу отопительных приборов в кабинах водителей и салонах. Во всём общественном транспорте проверяют уплотнители дверных и оконных проёмов.

Кроме этого, проверяется снегоуборочная техника предприятия, спецтрамваи и трамваи-снегоочистители.

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