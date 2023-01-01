В Пермском крае на пожаре погибли два человека Ночью горел частный дом в селе Бым Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В 00 час. 18 мин. 23 октября в региональное управление МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Ленинской в с. Бым Кунгурского округа Пермского края.

Прибывшими к месту ЧП пожарными расчётами было установлено, что на площади 40 кв. м горит частный жилой дом. В 01.13 пожар ликвидировали. В сгоревшем здании обнаружены погибшие.

Как сообщает perm.aif.ru, это двое взрослых.

На месте работают правоохранительные органы. Причины пожара и гибели людей устанавливаются.

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