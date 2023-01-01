В Перми 4 ноября запретят продажу алкоголя Поделиться Твитнуть

В Перми 4 ноября, в День народного единства, запретят продажу в розницу алкогольных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве напомнили, что в регионе действует постановление правительства Пермского края 2011 года №755-п, которое предусматривает ограничение условий и мест розничной продажи алкоголя в определённые дни. День народного единства находится в перечне включённых в документ дат.

Нарушители могут быть привлечены к ответственности и оштрафованы на 20 — 40 тыс. руб., а юридические лица — на 100 — 300 тыс. руб.

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