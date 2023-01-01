В Пермском крае ожидается необычно холодная для октября неделя Снежный покров местами вырастет до 15 см Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После длительного тёплого периода, начавшегося в середине сентября и превысившего среднюю норму на почти 4°, в Пермском крае начинается похолодание. Текущая неделя ожидается значительно холоднее обычного — на 4° на севере региона и на 5° на юге. Это будет самое сильное падение температуры за октябрь, начиная с 2015 года. Особенно холодными будут последние дни недели, когда минимальная ночная температура воздуха может опуститься до -7…-12°, а в течение дня она также будет ниже нуля. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В понедельник в Пермском крае ожидается облачная погода и температура около 0°. Небольшие снежные осадки пройдут на севере и востоке региона.

Во вторник ожидаются обильные снегопады при температуре воздуха 0…-2°. На юге и юго-востоке (в Чернушинском и Октябрьском районах) в течение суток может выпасть до 20 мм мокрого снега. В Перми количество осадков составит от 1 до 5 мм. Снежный покров сформируется повсеместно, особенно на крайнем юго-востоке, где он будет достаточно плотным (10-15 см).

В среду ожидаются ливневые снегопады на севере Прикамья. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -3°, в Перми будет немного ниже нуля.

В четверг осадки продолжатся в некоторых районах, а ночью температура опустится до -3…-8°, днём будет -1…-5°, в Перми ночью ожидается -5°, а днём -2°.

В пятницу ночью температура опустится до -5…-10°. Днём будет -1…-6°.

Выходные, вероятно, станут самым холодным периодом на этой неделе. Ночью температура может опуститься до -7…-12°, а днём будет в районе -1…-6°. В воскресенье возможны обильные снегопады и усиление ветра, особенно в южной части края.

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