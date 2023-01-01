Максим Артамонов В Чайковском школьники заразились норовирусной инфекцией Роспотребнадзор начал проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает краевое управление Роспотребнадзора, в школе №11 Чайковского зафиксированы несколько случаев заболевания норовирусной инфекцией. Сейчас в образовательном учреждении проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. В пищеблоке школы отобраны смывы с поверхностей, взяты образцы готовой продукции и сырья.

За всеми школьниками установлено медицинское наблюдение.

Норовирусной инфекцией можно заразиться из-за нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдения технологии приготовления блюд или правил личной гигиены. Симптомы норовируса — рвота и повышенная температура тела.

Чтобы не заразиться, в краевом Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, не покупать продукты питания в не предназначенных для торговли местах.

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