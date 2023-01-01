Андрей Стрельцов «Кама» дважды уступила в Барнауле Пока пермская волейбольная команда не может одержать ни одной победы в новом сезоне Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 22 октября, в Барнауле состоялся повторный матч 3-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А» между местным «Университетом» и пермской «Камой». Как и днём ранее, подопечные Владимира Викулова уступили хозяевам площадки, правда, на этот раз на тай-брейке.

Первый сет остался за пермяками, во второй и третьей партии победил «Университет». «Кама» сумела сравнять счёт 2:2. Но на тай-брейке барнаульцы со старта ушли в отрыв на «+4» и уже не подпустили соперника ближе.

С начала старта чемпионата «Кама» провела четыре игры и во всех уступила. На сегодняшний день пермяки занимают последнее место в турнирной таблице.

Очередные игры для пермского клуба пройдут в родных стенах 4 и 5 ноября. Соперником будет ВК «Тархан» из Стерлитамака.

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