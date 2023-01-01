Андрей Стрельцов «Парма» сумела обыграть БК «Минск» Это вторая победа пермской баскетбольной команды в этом сезоне Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 22 октября, в Перми состоялся матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. «Парма» взяла вверх над клубом из Белоруссии. Всё в этой встрече решилось на последних секундах. Итог поединка — 78:73 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком поединка стал форвард пермской команды Би Джей Джонсон. Он набрал 20 очков.

Благодаря этой победе «Парма» поднялась на девятую строчку в турнирной таблице. На сегодня у команды две победы и три поражения.

Следующий поединок для «Пармы» пройдёт также в Перми — 25 октября состоится встреча с БК «Уралмаш».

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