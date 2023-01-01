Максим Артамонов В Пермском крае на пожарах погибли трое человек Происшествия случились в Кудымкаре, Сиве и Перми Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, в минувшую субботу в деревне Ваганова Кудымкарского муниципального округа произошёл пожар в жилом доме, где погиб человек.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило 00:17. К месту пожара выехали 16 спасателей и пять спецмашин. Как выяснилось, горел жилой дом с надворными постройками. Предварительная причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В тот же день пожары произошли на ул. Сочинская в Перми и в селе Сива. Там погибли по одному человеку. В первом случае загорелась деревянная бытовка, а во втором — деревянно-рублёное строение.

По предварительным данным, пожары произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей и неосторожность при курении соответственно.

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