В Перми прошёл отборочный этап «Битвы роботов» За выход в полуфинал соревновались 34 команды из России, Индии и Китая Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В соревновании «Битва роботов», который прошёл во дворце спорта «Орлёнок», приняли участие команды из 14 регионов России (включая три пермские), Индии и Китая. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевых властей.

Всего в отборочном этапе международного чемпионата «Битва роботов» соревновались 34 команды из РФ, Индии и Китая. Три команды инженеров представляли регион, однако они не смогли пройти в следующий этап.

Соревнование проходило в рамках форума «Россия — спортивная держава», организованного в честь 300-летия Перми.

Помимо чемпионата, посетители «Орлёнок» могли посмотреть интерактивную выставочную зону «Я Робот». Здесь гостям чемпионата представят робо-футбол, VR-зону, робо-лазертаг, робо-сумо, зону отдыха и робота по имени «Т-800 Джон Генри».

Полуфинал и финал проекта состоятся в ноябре-декабре в Москве в рамках международного проекта «Игры будущего». Победители и призеры турнира поделят призовой фонд в 6 млн руб.

Начиная с 2023 года чемпионат будет проходить ежегодно. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры РФ.

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