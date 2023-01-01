Максим Артамонов В Александровске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры Причиной возгорания стала непотушенная сигарета Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, вечером 21 октября в Александровске случился пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Жданова. Сообщение о происшествие поступило в экстренные службы в 20:13. На место выехали шесть спасателей и три спецмашины. Как выяснилось, в квартире на третьем этаже было сильное задымление из-за загоревшегося кресла.

Пожарные вывели из задымлённой квартиры мужчину и женщину. Никто не погиб и не пострадал.

Горение было ликвидировано в 20:19. Площадь пожара составила 1 кв. м. Предварительная причина происшествия — неосторожность при курении. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, выясняют обстоятельства и причину пожара.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.