Пермские посикунчики вошла в топ-10 блюд, ради которых стоит отправиться в путешествие по России Поделиться Твитнуть

Фото: Википедия

Эксперты путешествий от сервиса tutu отобрали десять блюд, из-за которых точно стоит отправиться в поездку по России. В их число вошли пермские посикунчики.

«Если ты оказался в Перми либо в других городах этого региона, обязательно отведай жаренные пирожки посикунчики, сделанные из пшеничной муки с мясной начинкой», пишет издание, отмечая, что такое увлекательное название пирожки получили потому, что стоит их укусить, как из них вытекает сок. Подавать пирожки следует очень горячими, макая в соус.

В топ-10 также попали пирожки с мясом и капустой пянсе из Приморского края, пряники козули из Архангельской области, пирожное «Волга» из Саратова, тонкие лепёшки с начинкой чуду из Дагестана, кёнигсберские клопсы (Калининградская область), арктическая уха (Мурманская область), эчпочмак (Татарстан), паренча из Республики Коми, буузы или позы из Бурятии.

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