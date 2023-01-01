В пермском ТРК «Семья» из-за дыма эвакуировали посетителей Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Посетителей ТРК «Семья» в Перми вечером 21 октября были эвакуированы из-за задымления, об этом сообщают горожане в социальных сетях.

Ситуацию прокомментировали в МЧС. Спасатели рассказали, что в торгово-развлекательном комплексе сработали датчики, а вслед за ними системы оповещения во время приготовления пищи. На самом деле никакого огня не было, и поэтому пожарные на происшествие не выезжали.

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