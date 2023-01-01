Андрей Стрельцов «Кама» уступила в Барнауле Пермским волейболистам не удалось выиграть ни одной партии в матче Поделиться Твитнуть

фото: Владимир Мартынов/CX News

В​ Барнауле в субботу, 21 октября, прошёл первый матч 3-го тура предварительного этапа чемпионата России по​ волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А» между местным «Университетом» и​ пермской «Камой». ​

Несмотря на то, что пермяки вели по ходу первой партии +4, сет остался за барнаульцами - 25:22. Во втором сете вновь лидерство +5 у пермяков в начале партии, затем вновь инициативу перехватили студенты и 25:18. В третьей партии борьбы не получилось и в итоге «Университет» победил 3:0.

Завтра, 22​ октября, пройдёт повторная встреча. ​

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