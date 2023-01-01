Олег Антонов
Отделение хирургии краснокамской больницы не будут закрывать на время ремонта
Подрядчик выполнит работы за 2,7 млн рублей
Определился подрядчик на выполнение текущего ремонта помещений отделения хирургии (2 и 3 этаж) в ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» на ул. Пушкина, 2. Работы за 2,732 млн руб. выполнит ООО «Космос». Это меньше начальной цены на четверть миллиона рублей.
В настоящее время идёт заключение контракта.
В конкурсной документации сказано, что работы будут осуществляться в условиях действующего здания без прекращения его функционирования. «Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и пациентов или представлять для них угрозу», — сказано в документах.
Работы, связанные с производственным шумом, должны производить с 9 до 18 часов.
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