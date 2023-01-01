Олег Антонов Отделение хирургии краснокамской больницы не будут закрывать на время ремонта Подрядчик выполнит работы за 2,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Определился подрядчик на выполнение текущего ремонта помещений отделения хирургии (2 и 3 этаж) в ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» на ул. Пушкина, 2. Работы за 2,732 млн руб. выполнит ООО «Космос». Это меньше начальной цены на четверть миллиона рублей.

В настоящее время идёт заключение контракта.

В конкурсной документации сказано, что работы будут осуществляться в условиях действующего здания без прекращения его функционирования. «Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и пациентов или представлять для них угрозу», — сказано в документах.

Работы, связанные с производственным шумом, должны производить с 9 до 18 часов.

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