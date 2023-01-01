Пермский край подписал план мероприятий по развитию регби Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и гендиректор спортивной федерации регби России Павел Федоров подписали план мероприятий по развитию регби в Пермском крае на 2024 — 2026 годы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Дмитрий Махонин заявил, что в регионе есть большой потенциал для дальнейшего развития регби. Местная команда «Витязь» успешно проводит свои матчи и в течение трех лет планирует выйти в премьер-лигу. Три года назад в Академии игровых видов спорта Пермского края было открыто новое направление — «регби». С 2021 года в Прикамье проводится Кубок по регби, на который приезжают команды из разных регионов.

В соответствии с утвержденным планом, Прикамье возьмётся за развитие студенческой лиги регби, создание команд в высших и средних профессиональных учебных заведениях, а также запуск программы тег-регби в школах (планируется, что к 2026 году в школьной регбийной лиге будут участвовать 80 команд).





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