С начала года в Перми на «чёрных граффитистов» составили более 500 протоколов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2023 года администрацией Перми и городским управлением МВД России были составлены более 500 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нелегальным нанесением граффити на здания города. Мэр Эдуард Соснин объявил об этом на совещании, посвященном обсуждению мер борьбы с незаконными рисунками.

По его словам, в Перми работа по устранению незаконных рисунков организована на межведомственном уровне, что позволяет более оперативно бороться с «чёрными граффитистами».

Ежемесячно специалисты Административно-технической инспекции Перми передают в Управление МВД России по Перми список мест систематического нанесения незаконных граффити. С начала года в ведомство поступила информация о 1855 нарушениях, включая 2522 надписи и изображения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, Управление МВД России по Перми получило 26 писем, связанных с 50 граффити, заснятыми на уличных камерах видеонаблюдения. Эта информация передается наружным нарядам полиции и участковым уполномоченным. Кроме того, проводится профилактическая работа по недопущению незаконных рисунков, включая работу с несовершеннолетними в школах и учебных заведениях.

Напомним, что в Пермском крае введена административная ответственность за нанесение надписей, рисунков и других изображений на здания и сооружения, а также за размещение объявлений, афиш и агитационных материалов. Размещение изображений на фасадах зданий возможно только на специально отведенных для этого местах с согласия собственников.

Всего с начала года в Перми было устранено более 11 тыс. незаконных граффити, отметили в пресс-службе мэрии.

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