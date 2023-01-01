С начала года в Перми приватизировано 520 муниципальных помещений Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

С начала 2023 года в Перми приватизировано 520 муниципальных помещений общей площадью 20,7 тыс. кв. м. Собственниками стали 857 человек. Об этом сообщили в городском управлении жилищных отношений.

В ведомстве напомнили, что по состоянию на конец 2022 года в Перми было приватизировано 659 помещений (27,5 тыс. кв. м), собственниками стали 1173 человека.

Также чиновники рассказали, что возможность приватизации муниципального жилья доступна гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста. После проведения данной процедуры, помещение переходит в собственность гражданина, становится объектом наследования, и может быть перепланировано по его желанию. При этом упрощается процедура прописки.

В управлении добавили, что каждый гражданин имеет право единожды бесплатно получить в собственность жилое помещение. Если несовершеннолетний получает в собственность приватизированное помещение, то после достижения 18-летнего возраста он сохраняет право на однократную бесплатную приватизацию жилья из государственного или муниципального жилищного фонда.

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