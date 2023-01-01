Максим Артамонов В центре Перми образовались 8-балльные пробки Движение затруднено в разных районах города Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Пробки

Вечером 20 октября Пермь вновь сковали пробки. В пресс-службе городского дептранса сообщили, что из-за этого автобусы и трамваи отстают от графика на 15-20 минут.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение транспорта затруднено на Комсомольском проспекте, на улицах Попова, Куйбышева, Ленина, Сибирской и Николая Островского. В городе вечером произошли три аварии.

При этом автомобильные заторы есть и на улицах Плеханова, Чкалова, Чернышевского, а такэе Г.Хасана, Пихтовой, Васильева и даже на Бродовском тракте.

Традиционно пробки образовались в Камской долине в обе стороны, шоссе Космонавтов, Локомотивной, Мира, Подлесной и других.

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