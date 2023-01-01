Бюджет Перми на 2024-2026 годы направлен в думу Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми направила в городскую думу проект бюджета на 2024-2026 годы. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. Он отметил, что власти приложили все усилия, чтобы учесть желания и потребности жителей.

В документе, в частности, предусмотрены средства на строительство 5 общественных центров (150 млн рублей), ремонт пешеходных лестниц и переходов между микрорайонами, благоустройство дворов. Увеличено финансирование для обновления наружного освещения (до 100 млн рублей) и остановочных павильонов (дополнительно выделено 40 млн рублей). Дополнительные средства будут выделены для компенсации многодетным семьям взамен земельных участков и для ускорения расселения и сноса аварийных домов.

Совместно с краевым правительством мэрия планирует обустроить набережную от «Перми-1» до «Мотовилихинских заводов» и построить смотровую площадку в сквере им. Гоголя. С помощью федеральных средств намечен ремонт шести школ, а также строительство двух новых школ в Орджоникидзевском и Индустриальном районах.

Соснин отметил, что предварительные параметры бюджета были рассмотрены в сентябре на встрече с губернатором Дмитрием Махониным.

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