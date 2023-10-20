На улице 9 Мая в Перми прошла специальная комиссия Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время все объекты, запланированные на 2023 год, уже отремонтированы. Работы начались на улицах, ремонт которых должен стартовать в 2024 году. Среди них улица 9 Мая в Индустриальном районе.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, контрактация таких объектов ведётся заблаговременно. «Своевременный выбор подрядчика позволяет заранее подготовиться к дорожному сезону, который в климатических условиях Пермского края ограничен по времени. Также это своеобразная "подушка безопасности", которая нужна в случае выбора недобросовестного подрядчика. Чем раньше мы это поймем, тем быстрее сможем выбрать новую организацию и реализовать планы по дорожному ремонту без ухудшения качества работ», – обозначил глава региона.

Улица 9 Мая должна быть обновлена на участке от шоссе Космонавтов до улицы Мира, где расположена Краевая детская клиническая больница. Подрядчик ООО «Аракс» уже восстановил пешеходную и проезжую части, положил новый асфальт и установил гранитные бортовые камни.

Качество выполненных работ было проверено специальной комиссией, состоящей из экспертов министерства транспорта Пермского края, администрации города, представителей общественности и самого подрядчика. По результатам проверки комиссия высказала замечания, которые подрядчик должен устранить за свой счёт. Согласно контракту, все работы должны быть завершены до 26 декабря 2023 года.

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