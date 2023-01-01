Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 20 по 27 октября Поделиться Твитнуть

20 октября в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт премьера программы «Люблю Отчизну я...» (6+) в исполнении Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии.

20 октября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD будет показана опера «Парсифаль» (16+). Филипп Жордан во главе оркестра Венской оперы предлагает яркого, стремительного Вагнера. В главных ролях – Йонас Кауфманн и Элина Гаранча.

20 октября в 20:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии пройдёт концерт из цикла Fiori musicali «В подражание старым мастерам» (12+) в исполнении Маргариты Еськиной (орган).

20 октября в 20:00 в пространстве «Дом» — акустический концерт Альберта Макарова «Вальс-бостон» (12+). В программе – песни из кинофильмов, романсы и многое другое.

21 октября в 13:00 в Лысьве начнётся народный праздник «Балалайка-metal» (0+). Мастера-художники, учащиеся и педагоги, любители народной росписи при участии всех желающих гостей будут расписывать предметы быта, пройдёт квест «Балалайка рулит», в концертном зале состоится финал и награждение конкурсов частушек и музыкального исполнительного искусства «Балалайка, домра и другие…» и многое другое.

21 октября в 14:00 в Центре городской культуры стартует творческая лаборатория проекта «Что мне делать, чтобы земля оставалась на месте» (18+) с «Нежными бабами». Это трёхдневная программа, посвящённая практикам видеоперформанса и видеоарта, которые позволяют делать видимыми забытые и ранее неизвестные истории. Принять участие в лаборатории могут и художники, и те, кто интересуется современным искусством и визуальными способами работы с памятью.

21 октября в 14:00 и 15:00 с остановки «Пермь II» стартует «Трамвайник» (16+). Вагон модели «Львёнок» совершит два специальных музыкальных рейса по маршруту «Станция Пермь II – Разгуляй – станция Пермь II». Один рейс длится около часа. За это время пассажиры смогут услышать вступления пермских музыкантов, так, на первом рейсе планируется концерт лидера группы Batareykin Band Саши Батарейкина, на втором – солиста группы «Джемисон» Саши Айсберга. Мероприятие завершит масштабную благотворительную акцию, направленную на сбор средств для детей, страдающих опухолями головного мозга.

21 октября в 19:00 во ДК им. Солдатова Уральский академический филармонический оркестр во главе с Дмитрием Лиссом выступит с симфонической программой «Русская классика: избранное» (6+). Солист – скрипач Никита Борисоглебский. Прозвучат произведения Чайковского и Прокофьева.

Пермская краевая филармония

21 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт ансамбля духовых инструментов Пермской оперы (6+). Дирижёр – Пётр Белякин. Прозвучит Серенада для духовых си-бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта.

21 октября в 19:00; 22 октября в 14:00 и 19:00 в Пермском театре оперы и балета пройдёт премьера оперы «Человеческий голос» (16+) – одного из самых экспрессивных и проникновенных сочинений классика французской музыки ХХ века Франсиса Пуленка, написанного по пьесе Жана Кокто. Первая в сезоне 2023/24 премьера Пермской оперы станет бенефисом Надежды Павловой, которая выступит в спектакле сразу в двух амплуа – как оперная певица и как киноактриса. Главную роль играет её голос, но оркестр под управлением дирижёра Владимира Ткаченко дополняет, «договаривает» за героиню, раскрывает её душевное состояние. Партитура Пуленка прозвучит в спектакле в обрамлении пролога и эпилога, написанных лидером новой русской музыки Владимиром Горлинским по специальному заказу Пермского театра оперы и балета. Режиссёр Дмитрий Волкострелов искусно соединяет «Человеческий голос» и пьесу Франца Ксавера Крёца «Концерт по заявкам», которая будет представлена в авторской киноверсии на большом экране как важнейшая часть спектакля.

фото: Алиса Калипсо

До 22 октября в Перми проходит Международный форум «Россия – спортивная держава» (0+). Спортивная программа форума включает крупные соревнования, в том числе показательный матч сборной России по регби, фестиваль по фиджитал-спорту, международные соревнования по баскетболу 3х3, международный турнир URAL FC, этап международного чемпионата по битве роботов и многое другое.

22 октября с 12:00 до 20:00 в Центре городской культуры пройдёт очередная барахолка из цикла «ПермьВинтаж» (0+). В этот раз «блошка» будет посвящена трёхсотлетию Перми, и на ней будут представлены предметы, так или иначе связанные с Пермью и Пермским краем. Помимо барахолки, гостей ждут книжный развал от «Пиотровского», еда и десерты от кафе Caramella, а также тематическая образовательная программа.

22 октября в 15:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт концерт «Осенние мотивы» (12+). Вокальный коллектив «Романтики романса» исполнит композиции советских и российских композиторов, русские народные песни.

С 23 октября в Пермской краевой библиотеке им. Горького работает выставка «Их жизнь цены в ГУЛАГе не имела…» (16+) к Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. На выставке представлены документы, воспоминания узников ГУЛАГа, очерки, письма, книги о выдающихся учёных, артистах, писателях, прошедших ссылки и лагеря.

24 октября в 19:00 в Органном концертном зале выступит квартет им. Вайнберга RusQuartet с программой «Полёт мысли» (6+). Прозвучит инструментальная камерная музыка Шуберта, Рахманинова, Стравинского, Вайнберга и Чайковского.

24 октября в 19:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт концерт «В гости с песней» (16+), посвящённый творчеству Александра Городницкого и Анны Наль. Исполнителями станут выпускники разных лет Пермского классического университета (ПГНИУ), сотрудники «Губернии», участники творческих коллективов «Губернии», а также приглашённые артисты.

25 октября в 13:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт презентация двух новых выпусков альманаха «Литературная Пермь» (16+), в которых представлены поэзия и проза, критика и публицистика современных писателей.

25 октября в 23:50 в Театре-Театре можно будет увидеть моноспектакль Альберта Макарова по пьесе Эдварда Радзинского «Последняя ночь последнего царя» (16+).

26 и 27 октября в 19:00 в Театре-Театре пройдут премьерные показы спектакля «Отцы/Дети» (16+). В названии спектакля Марка Букина нет соединительного союза. Косую черту не следует воспринимать как противопоставление: при всех различиях в мировоззрении и «отцы», и «дети» хотят одного и того же – найти ориентиры и смыслы жизни. Играть представителей разных поколений на сцену выходят артисты почти одного возраста, и у зрителя будет возможность воспринять и «отцов», и «детей» на равных. Через сложные взаимоотношения тургеневских героев режиссёр выстраивает диалог классика с сегодняшним зрителем, ведь «Отцы/Дети» – это история о каждом из нас и о тех вопросах, которыми мы задаёмся сегодня.

фото Сергея Харина

26 октября в 21:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт из цикла Piano Gala (12+) – сольный фортепианный концерт практически в полной темноте, только единственный луч софита – на рояль и на парящие над клавишами руки пианиста. Исполнитель – Дина Иванова.

С 26 по 29 октября в Перми пройдёт «Флаэртиана в городе» (18+) – показы избранных фильмов фестиваля «Флаэртиана» на необычных городских площадках. В программу вошли картины «Кармен, или История несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране» (18+), «Каф» (16+), «Таня. Лето. Зима» (16+), а также «Отцы» (18+), «Сцена за сценой» (16+), «Тучи как люди» (16+) и «Дивный мир» (18+). Это истории о цирковых артистах в Германии и России, тайном сестринстве в Ливане, буднях охотницы из Сибири, подростках на Камчатке и семье, которая организует свой кинофестиваль в деревне. В Перми показы пройдут в студии «ЗападВосток», киноцентре «Премьер», театре «Кто» и арт-резиденции «Сфера». Все площадки подобраны так, чтобы дополнять зрительское впечатление при просмотре.

26 и 27 октября в 19:00 пройдут новые сеансы иммерсивного спектакля «Зона голоса. Пермь. 1937» (18+). Спектакль основан на документальных фактах, свидетельствах и воспоминаниях жертв сталинских репрессий и их потомков. Маршрут спектакля берёт начало от Памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище и далее пролегает через знаковые места времён «большого террора»: авторы предлагают проследовать сквозь личные истории и драмы конкретных людей, объединённые общей болью и общим историческим контекстом. Спектакль поставлен по сценарию Ксении Гашевой. Режиссёр – Марк Букин, композитор – Андрей Платонов, продюсер спектакля – Любовь Орлова.

27 октября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Теодор Курентзис. Моцарт: Симфония № 5» (12+).

27 октября в 19:00 в Органном концертном зале Оркестр русских народных инструментов им. Салина приглашает на концертную программу «Пермская фантазия» (6+). В сопровождении оркестра выступят победители краевого конкурса «Русская фантазия-2023» – учащиеся детских музыкальных школ Перми и Краснокамска: Сергей Тихомиров (баян, аккордеон), Егор Смирнов (гитара), Варвара Чегодаева и Виктория Старцева (сольное народное пение), Павел Парамонов (балалайка). В концерте принимают участие солисты Пермской оперы Наталья Кириллова (сопрано) и Эдуард Морозов (баритон).

До 4 ноября в Пермской арт-резиденции работает выставка Юрия Лапшина «Ирреальная реальность» (0+). В экспозицию вошли более 80 работ автора, созданных в 2020-2023 годах.

До 11 ноября в художественной галерее «Пермский период» можно увидеть персональную выставку Вячеслава Смирнова «УралВАС» (0+) и выставку памяти Екатерины Камшиловой «Моей Родины портрет неповторимый» (0+).

До 11 ноября в Доме художника работает выставка работ Владислава Новинского «Вторая очередь» (6+). На ней представлено более 50 картин.

Пермский дом художника

До 19 ноября в Пермской арт-резиденции работает выставка живописи, графики и скульптуры «Трое в одной лодке и железная собака» (0+). В экспозицию вошли 70 работ Константина Собянина, Олега Филимонова и Ильи Кирьянова, созданных в 1998-2023 годах.

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

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