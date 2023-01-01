По итогам года рост валового регионального продукта в Прикамье может составить 15% Об этом губернатор доложил президенту РФ во время рабочей встречи Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что по итогам года регион сможет добиться роста валового регионального продукта на 15%. «В этом году мы за 2 трлн руб. перешагнём», — сказал Махонин. «Это хороший результат», — отметил глава государства.

Также Владимир Путин положительно оценил рост реальных денежных доходов населения (они увеличились на 8,6%) и достойный уровень инвестиций в региональную экономику.

Губернатор доложил президенту и о снижении уровня безработицы в регионе. По итогам прошлого года Прикамье вошло в пятёрку регионов ПФО по темпам снижения безработицы. Сейчас она составляет 2,6% от экономически активного населения, а регистрируемая безработица — всего 0,5%. С 2020 года количество безработных в Прикамье уменьшилось в 2,2 раза.

Владимир Путин также отметил работу властей региона в рамках подключения жителей к газу: сегодня Прикамье занимает второе место по количеству заявок на догазификацию домовладений по группе компаний «Газпром». По словам Дмитрия Махонина, это стало возможным потому, что регион взял на себя обязательства по доведению газовых сетей до фасада дома.

Глава Прикамья также доложил президенту о том, как в крае организована поддержка участников СВО, их родных и близких. С мая 2023 года свой филиал в регионе открыл Фонд «Защитники Отечества». Начиная с февраля, в Прикамье были открыты центры поддержки «Помощь здесь», а также заработал единый номер для обращений «122».

Регион предоставляет участником спецоперации и их семьям денежные выплаты, льготы в области образования, спорта и отдыха, а также социальное обслуживание и коммунальное хозяйство. Более 8 тыс. жителей региона уже воспользовались этими льготами.

В Заксобрание Пермского края представлен проект закона о предоставлении бесплатных земельных участков для бойцов СВО, которые получили ордена или звание Героя России. Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость не только предоставления участков, но и помощи в освоении этих земель.

Губернатор Махонин рассказал и о работе Пермского края в новых российских территориях. С 2022 года Прикамье оказывает помощь Северодонецку (ЛНР). Было подписано соответствующее соглашение, и на данный момент в городе работают медицинские, строительные и коммунальные службы, а также волонтёрские отряды.

Кроме того, в своём докладе губернатор сообщил президенту о выполнении поручения по расселению аварийного жилья в Пермском крае. Махонин подчеркнул, что в последние годы регион является одним из лидеров в России по объёмам расселения «аварийки». Запущена региональная программа, благодаря которой расселено более 400 тыс. кв. м жилья, и более 30 тыс. граждан справили новоселье.

В Березниках был построен жилой комплекс «Любимов», в котором получили новое жильё более 14 тыс. граждан.

Планируется расселить ещё 150 тыс. кв. м и обеспечить переезд для 10 тыс. чел.

В 2022 году в Пермском крае было построено 1,9 млн кв. м нового жилья, что превысило плановые показатели. В 2023 году планируется ввод почти 1,7 млн кв. м жилья.

Губернатор также рассказал о некоторых крупных стройках в регионе, включая завершение строительства детской музыкальной школы и начало строительства центра реабилитации для детей-инвалидов.

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