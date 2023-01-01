Андрей Стрельцов Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев одержал в Перми победу нокаутом Отличились и спортсмены из Соликамска Поделиться Твитнуть

Альберт Батыргазиев / фото: Ural FC

Международный турнир по боксу Ural FС состоялся 19 октября в Перми в УДС «Молот». ​ Завершал вечер главный поединок, в котором встретились олимпийский чемпион 2020 года, четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев и венесуэлец Эндер Луцес. До поединка в Перми южноамериканец на профессиональной арене провел 20 боев и во всех одержал победу. На этот раз победа осталась за россиянином, он победил нокаутом.

Всего в турнире принимали участие спортсмены из Ирана, Узбекистана, Португалии, Таджикистана, Азербайджана, Бельгии, Венесуэлы, Марокко, Нидерландов и России, они провели 11 боев.

В четырёх встречах принимали участие бойцы из команды Ural Kali Fighter из Соликамска. Их поединки проводились по правилам профессионального кикбоксинга. Победы в своих парах одержали все прикамцы: Валерий Бизяев, Александр Гельвих, Сергей Пономарёв и Артём Швецов. ​

Мероприятие состоялось в рамках форума «Россия — спортивная держава» и было приурочено к 300-летию Перми. ​





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